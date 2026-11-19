Von Brasilien nach Schmalkalden. Tausende Kilometer entfernt von ihrer Heimat, eine fremde Sprache, eine andere Kultur – und dann auch noch die deutschen Wintermonate. Als Camila Rodrigues 2022 nach Schmalkalden zog, sei vieles neu für sie gewesen. Die Brasilianerin hatte bereits daheim als Ingenieurin gearbeitet und in der Millionenstadt Belo Horizonte sogar ein eigenes Start-up gegründet. Trotzdem wagte sie noch einmal einen Neuanfang. Ausgerechnet in der kleinen Fachwerkstadt am Thüringer Wald.