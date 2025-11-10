Wenn das Stadt- und Kreisarchiv Schmalkalden einmal im Jahr zum Tag der offenen Tür einlädt, ist das Interesse groß – so auch am Wochenende. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen des Archivs zu werfen, in Akten zu stöbern und mit dem Team um Archivleiterin Ute Simon zwei Jubiläen zu feiern: 120 Jahre Gebäude Pumpstation und 35 Jahre Stadt- und Kreisarchiv am heutigen Standort im Schlossküchenweg 15.