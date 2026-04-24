Zwei Jahre nach «Rentierbaby» Richard Gadds neue brutale Serie "Half Man"

Mal wird er von Ruben in den Schwitzkasten genommen, in anderen Momenten ist sein "Brother from another Lover" - wie Ruben es formuliert - fast zärtlich. Aber dessen aufdringliche Nähe ist schon beim Zuschauen unangenehm.

Überhaupt ist "Half Man" von Beginn an beklemmend, manchmal quälend. Man möchte das eigentlich nicht miterleben - und doch ist man von der drastischen Geschichte fasziniert. Das liegt einerseits daran, dass Gadd ein besonderes Gespür für Figuren, Dialoge und Details hat. Andererseits liegt es an den grandiosen Leistungen der Schauspieler.

Dramatische Ereignisse werfen ihre Schatten voraus

Die Universität soll für den intelligenten Niall, der ein begabter Schreiber ist, ein Neustart werden. Ohne Ruben. Doch das neue Leben in einer WG mit den lebenslustigen Studentinnen Joanna (Julie Cullen) und Celeste (Philippine Velge) und dem selbstbewussten Einzelgänger Alby (Bilal Hasna) ist für Niall eine Herausforderung.

Schließlich ruft er wider besseres Wissen Ruben an. Dessen Ankunft in der WG setzt eine Reihe dramatischer Ereignisse in Gang, die Niall in eine schier ausweglose Lage bringen - und letztlich das Leben der beiden ungleichen Freunde bis in die Gegenwart prägen.

Über die Jahre trifft Niall immer wieder viele schlechte Entscheidungen und fällt in alte, selbstzerstörerische Muster zurück. Es gibt auch ein wenig Humor. Aber die Miniserie von Richard Gadd geht vor allem dahin, wo es wehtut - im Wortsinn. Nicht nur die drastischen Gewaltszenen sind schwer zu ertragen.

Deprimierende Geschichte mit furchteinflößendem Gadd

In "Rentierbaby" spielte Gadd das Opfer, in "Half Man" ist er der Täter, der gleichzeitig - das deutet sich immer wieder an - auch ein Opfer ist. Als muskulöser Schläger mit struppigem Bart, Topfschnitt und irrem Blick ist Gadd wirklich furchteinflößend. Und Jamie Bell steht das Leid ins Gesicht geschrieben. Nialls Verhalten - und auch das der anderen - ist dabei nicht immer nachvollziehbar und wirkt manchmal überzeichnet bis absurd.

"Half Man" ist eine ergreifende und verstörende Geschichte über destruktive Beziehungen, toxische Männlichkeit und emotionale Abgründe. Hier gibt es keine Gewinner. Jeder trägt ein Trauma mit sich. Es geht um Moral, Schuld, Loyalität und um sexuelle Identität. Das ist stellenweise überwältigend. Eine fesselnde, aber auch schwer verdauliche Charakterstudie.