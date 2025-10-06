Gedenken an Hamas-Überfall auch in Thüringen

Am zweiten Jahrestag des Hamas-Massakers soll unter anderem in einer Gedenkveranstaltung am Thüringer Landtag an das Schicksal der 48 in den Händen der Terrororganisation verbliebenen Geiseln erinnern – darunter auch deutsche Staatsangehörige –, von denen ein Teil wohl nicht überlebt hat. Am Landtag soll die israelische Staatsflagge gehisst werden, ebenso nach Angaben der jüdischen Landesgemeinde vor dem Erfurter Rathaus. Die Landesgemeinde hatte dies als Zeichen der Solidarität gefordert. Geplant ist auch eine Lesung mit dem israelischen Publizisten Arye Sharuz Shalicar im Landtag.