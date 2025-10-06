Erfurt (dpa/th) - Zwei Jahre nach dem Hamas-Massaker in Israel und der darauffolgenden israelischen Militäroffensive im Gazastreifen fühlt sich nach Beobachtung des Landes-Antisemitisbeauftragten Michael Panse ein großer Teil der in Thüringen lebenden jüdischen Menschen zunehmend unsicher. Vor allem ältere Gemeindemitglieder wagten sich oft nur dann zum Gottesdienst, wenn vor der Synagoge Polizeiautos zu deren Schutz stünden, sagte Panse der Deutschen Presse-Agentur. "Und es gibt etliche aus der jüdischen Landesgemeinde, die auf gepackten Koffern sitzen und mit dem Gedanken spielen, das Land zu verlassen."