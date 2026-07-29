Als das Cannabisgesetz am 1. April 2024 in Kraft trat, wurde kontrovers diskutiert. Befürworter hofften auf mehr Kontrolle des Konsums und eine Eindämmung des Schwarzmarktes, Kritiker warnten vor gesundheitlichen Risiken, insbesondere für junge Menschen und psychisch Vorbelastete. Zwei Jahre später zeigt sich: Eine eindeutige Bilanz lässt sich noch nicht ziehen.Gerade in Hildburghausen wird die Entwicklung mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt. Mit den Helios Fachkliniken verfügt die Stadt über eines der größten psychiatrischen Fachkrankenhäuser Thüringens. Die dort tätigen Fachärzte begleiten seit Jahren Menschen mit psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen und können Entwicklungen fachlich fundiert einordnen.