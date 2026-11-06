Die Beamten durchsuchten am Mittwoch mehrere Wohnungen - auch in Augsburg und im baden-württembergischen Göppingen. Hintergrund waren Ermittlungen wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels. Dabei fanden sie den Angaben zufolge eine illegale Cannabis-Aufzuchtanlage, mehr als 100 Gramm Kokain, etwas Amphetamin sowie Schlagringe, eine Schreckschusswaffe und mehrere Tausend Euro Bargeld.