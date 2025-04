Schwerer Unfall mit zwei Motorradfahrern am Sonntagnachmittag zwischen Neustadt am Rennsteig und Kahlert. Gegen 14.50 Uhr sind hier zwei Motorradfahrer – ein Mann und eine Frau – verunglückt. Nach Angaben der Rettungskräfte vor Ort kam der männliche Biker in einer Rechtskurve offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Er fuhr ins Bankett und stieß dort mit baulichen Gegenständen zusammen.