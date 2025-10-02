Gera (dpa/th) - Nach einer mehrwöchigen Schließung öffnet das Otto-Dix-Haus in Gera am Sonntag seine Türen für eine neue Ausstellung mit Werken von Otto Dix und Heinrich Reinhold. Die Schau mit dem Namen "Von Nah und Fern" konzentriert sich dabei auf Landschaftsbilder der beiden in Gera geborenen Künstler. Reinhold gelte als einer der wichtigsten deutschen Maler im Rom des frühen 19. Jahrhunderts, so die Kunstsammlungen Gera. Bis zu seinem Tod in der italienischen Stadt im Jahre 1825 konzentrierte er sich hauptsächlich auf Naturstudien und Landschaftsmalereien und genoss bereits zu Lebzeiten ein hohes Ansehen unter seinen Zeitgenossen.