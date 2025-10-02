Dix' Schaffen ist nicht unbedingt für diese Art von Malerei bekannt. Landschaftsbilder finden sich laut den Kunstsammlungen Gera vor allem im Früh- und Spätwerk des Künstlers, während sich sein Stil über die Jahre immer wieder änderte. Bekannt wurde Dix vor allem für seine Werke, die Kriegserfahrungen und Gesellschaftskritik verarbeiteten sowie für seine grotesken Porträtbilder. Als einer der wichtigsten Vertreter der "Neuen Sachlichkeit" wurde seine Kunst von den Nationalsozialisten diffamiert. Kurz nach deren Machtübernahme verlor er seine Professur an der Akademie der bildenden Künste in Dresden und floh mit seiner Familie an den Bodensee. Nachdem das Großstadtmilieu zuvor wichtige Inspirationsquelle für ihn war, kehrte er dort zur Landschaftsmalerei zurück.