Zwei Generationen, eine Musik Maffay und Oerding bringen Album raus - Lagerfeuer-Stimmung

Zuvor war Oerding auch mit Clueso, Max Giesinger, Wincent Weiss und Michael Patrick Kelly für je ein Lied auf der Bühne. Vor dem "Heimspiel Hamburg"-Konzert von Oerding wärmte Stefanie Heinzmann die Fans auf.

Gemeinsame Tour startet im April

Wer mehr Maffay-Oerding-Duette will, kann sich auf Herbst 2026 und Frühjahr 2027 freuen. Am 2. Oktober kommt das Album heraus und am 15. April startet in Oberhausen die "Nashville"-Tournee mit insgesamt elf Stationen. Maffay, der 2024 eigentlich schon seine Abschiedstour gegeben hatte, freut sich drauf. "Ich fühle mich schon in der Lage, das Tempo mitzugehen und das Volumen zu bewältigen, welches da ansteht. Wenn ich das nicht täte, würde ich Johannes sagen, lass die Finger von mir, weil dann bremse ich dich aus und das musst du nicht haben."

Der große Altersunterschied spiele zwischen den beiden übrigens auch sonst keine Rolle, sagt Maffay noch. "Ich bin gute 30 Jahre älter als er. Aber daraus mache ich keine große Sache und er auch nicht. Wir ergänzen uns gut. Da kommt eine gute Energie zusammen von beiden Seiten."

Selbstverständlich gebe es deshalb verschiedene Perspektiven auf das Leben, die Vergangenheit und die Zukunft, sagt zudem Johannes Oerding. "Genau diese unterschiedlichen Sichtweisen wollten wir aber auch auf der Platte verewigen. Es gibt viele Unterschiede, die aber am Ende dann doch zu Gemeinsamkeiten führen."