Der SV 08 Steinach – nach dem 1:0-Sieg in Walldorf dem Klassenerhalt einen großen Schritt näher gekommen – hat am Wochenende doppeltes Heimrecht. Im Landesklasse-Punktspiel empfangen die Nullachter im Fellbergstadion die Spielvereinigung Siebleben. Die Partie beginnt schon um 13 Uhr. Warum? Weil um 16 Uhr ein Spiel der besonderen Art angepfiffen wird. Die Alt-Herren-Mannschaft der BSG Motor Steinach trifft auf die Traditionsmannschaft des FC Rot-Weiß Erfurt. Beide Mannschaftsaufstellungen sind mit Namen bestückt, die die Fußballherzen – gerade bei den älteren Zuschauern – höher schlagen lassen. Wer kommt, verraten wir aber erst in der morgigen Ausgabe.