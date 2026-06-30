Zwei Frauen erleiden Schock: 88 Jahre alter Autofahrer kracht durch Schaufensterscheibe

Marburg-Cappel (dpa/lhe) - Im Marburger Stadtteil Cappel ist ein 88-jähriger Autofahrer in eine Schaufensterscheibe gekracht und erst im Geschäft zum Stehen gekommen. Wie das Polizeipräsidium Mittelhessen mitteilte, fuhr der Mann am Vormittag mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin zunächst auf den Kundenparkplatz des Geschäfts. Dann sei er aus bislang ungeklärter Ursache weiter durch die Schaufensterscheibe gefahren.