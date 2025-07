Die Ermittlungen zu einem brutalen Raubüberfall auf eine Rentnerin in Unterfranken im Mai haben die Polizei nun zu zwei Tatverdächtigen in Südthüringen geführt: Am Donnerstagmorgen nahmen Beamte der Thüringer Polizei zwei Männer aus dem Landkreis Hildburghausen fest. Das teilten die Kripo Schweinfurt und die Staatsanwaltschaft Bamberg am Freitag mit. Die beiden Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit im Alter von 19 und 24 Jahren sitzen demnach bereits in Untersuchungshaft.