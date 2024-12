Schweinfurt (dpa/lby) - Ein Mann hat in Schweinfurt eine mit einer Daunenjacke bekleidete Schaufensterpuppe aus einem Geschäft gestohlen. Schon am Wochenende zuvor soll er in Niederwerrn (Landkreis Schweinfurt) mit einem vollen Einkaufswagen im Wert von 470 Euro einen Laden ohne Bezahlung verlassen haben, wie die Polizei mitteilte.