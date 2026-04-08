Ende dieses Jahres läuft beim Zweckverband Wasser und Abwasser Suhl „Mittlerer Rennsteig“ (ZWAS ) der vierjährige Kalkulationszeitraum für Abwasser aus. Kunden müssen sich dann auf steigende Abwassergebühren einstellen. Die andernorts in diesem Jahr bereits erhöhten Gebühren für Trinkwasser bleiben zumindest im kommenden Jahr indes noch stabil, da hier der ebenfalls vierjährige Kalkulationszeitraum erst Ende 2027 ausläuft.