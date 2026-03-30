Auf zunächst rund zehn, dann mehr als 13,5 Millionen Euro inklusive einer Förderung durchs Land in Höhe von rund 6,7 Millionen Euro beliefen sich die Kostenprognosen für die 2021 gestartete Abwasser-Investitionsmaßnahme des Zweckverbands Wasser und Abwasser Suhl „Mittlerer Rennsteig“ (ZWAS), von der nach Fertigstellung vier Ortschaften – Dillstädt, Kühndorf, Rohr und Schwarza – profitieren sollen. Am Ende eines sich über etliche Jahre hinziehenden umfangreichen Bauvorhabens werden alle vier Orte an die neue zentrale Abwasserreinigung des ZWAS in Rohr-Kloster angeschlossen sein.