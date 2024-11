Die Halle in Nachbarschaft des Weimarer Nietzsche-Archivs war von den Nationalsozialisten als Weihestätte für den 1900 in geistiger Umnachtung in Weimar gestorbenen Philosophen Friedrich Nietzsche errichtet worden. Die Idee geht auf Nietzsches Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche zurück, eine Hitler-Verehrerin. Der Entwurf stammt von dem völkisch-nationalistischen Architekten Paul Schultze-Naumburg. Die Halle wurde 1944 fertiggestellt, aber nicht mehr bezogen.