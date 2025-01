Bei Durchsuchungen auch in Kroatien wurden in Zusammenarbeit mit Europol gefälschte Pässe, Luxusautos, Drogen, Waffen sowie Bargeld in Höhe von 180.000 Euro sichergestellt, wie es hieß. Die Bande habe auch Drogenhandel und Schutzgelderpressung betrieben. "Tian Xia She" sei eine sogenannte Triade, eine kriminelle Vereinigung aus China mit Verbindungen ins Ausland.