Zwangspause für Eisenach: Handballspiel in Magdeburg verlegt

Nach Anschlag in Magdeburg Thüringer Weihnachtsmärkte geöffnet - Verzicht auf Musik

Nach dem Anschlag in Magdeburg sind die Thüringer Weihnachtsmärkte in der Nacht erneut auf Sicherheit geprüft worden. Am Sonnabend öffneten sie wieder wie gewohnt. Einige Veranstalter haben das musikalische Programm abgesagt. Die Polizei hat ihre Präsenz verstärkt.