Die Vorstellungen von einem Archiv sind sicher recht unterschiedlich. Werden da nur Dokumente „aus alten Zeiten“ aufbewahrt? Oder auch ausgewertet? Wer sich die Zeit nahm, die Vorträge anzuhören und eine Führung durch die Magazinräume mitzumachen, der hat jetzt eine klare Sicht auf die Aufgaben und die Arbeitsweise einer solchen Einrichtung. Erkenntnis Nummer eins: Akten sind nicht nur Fakten. Sie können ganze Geschichten erzählen. Natürlich nicht ein einzelnes Dokument. Doch wenn man mehrere von ihnen vergleicht, sie in einem bestimmten Zusammenhang setzt, ergeben sich gesellschaftliche Vorgänge aus früheren Zeiten, die längst in Vergessenheit geraten sind.