Zuwanderungspolitik: Söder fordert von EU weniger Zuzug von Ukrainern

Söder hatte schon vor Tagen Einreisebegrenzung gefordert

Söder hatte sich bereits in den vergangenen Tagen für eine Einreisebegrenzung für Ukrainer ausgesprochen: "Und auch beim Thema Ukraine braucht es vernünftige, klare Regeln. Das heißt, Stopp beim Thema Bürgergeld. Das heißt aber auch, den Zugang und den Zuzug begrenzen", sagte er am Montag nach einer Sitzung des CSU-Vorstands in München. Nach den jüngsten Ausreise-Lockerungen in der Ukraine würden sich sehr viele junge Männer überlegen, nach Deutschland zu kommen. Diese wären aber nach Söders Worten "besser im eigenen Land", wenn es um den dortigen Wehrdienst gehe.