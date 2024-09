Zuwanderung und Arbeit: Bayern will Fast Lanes für alle ausländischen Job-Abschlüsse

München (dpa/lby) - Im kommenden Jahr soll in Bayern eine zentrale Prüfstelle die Anerkennungsverfahren von Zuwanderern in alle Berufen beschleunigen. "Die generelle Fast Lane kommt. Wir werden das Konzept noch in diesem Herbst im Ministerrat vorstellen, damit es im nächsten Jahr vollständig umgesetzt werden kann", sagte Arbeitsministerin Ulrike Scharf (CSU) in München. Ziel sei eine zentrale Anerkennungsstelle je Beruf. Seit Juli 2023 gibt es ein beschleunigtes Anerkennungsverfahren für Pflegeberufe - auf diese Weise will Bayern den dortigen Fachkräftemangel bekämpfen.