Natürlich wird es Menschen geben, die das für eine schlechte Nachricht halten: Deutlich mehr junge Menschen aus dem Ausland haben eine Ausbildung in Thüringen begonnen. Ihre Zahl stieg um rund 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das zeigt, dass zum einen die Anwerbungsprogramme Thüringens Früchte tragen. Seit Jahren sucht der Freistaat in Vietnam oder auch Usbekistan nach jungen Menschen, die zur Ausbildung nach Thüringen kommen. Und natürlich verbergen sich in der wachsenden Zahl auch Ausländer, die als Flüchtlinge mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen sind und nun die Schule abgeschlossen haben.