Zuvor Kritik aus der Ukraine: Russland begrüßt umstrittene Vergabe der Gewichtheben-WM

Moskau/Kiew - Russland hat die umstrittene Vergabe der Weltmeisterschaften im Gewichtheben im Jahr 2030 an Moskau begrüßt. "Wir sind der Ansicht, dass der Sport nicht politisiert werden sollte", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete. Nicht nur sei das Teilnahmeverbot für russische Sportler aufgehoben. "Ebenso fiel auch das Verbot für die Abhaltung von internationalen Wettkämpfen in Russland", betonte Sacharowa. Dies entspreche dem olympischen Gedanken.