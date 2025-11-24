Es ist ja nicht so, dass Musik Inflation zu verhindern, Kriege der Welt zu beenden oder die Klimakrise zu lösen vermag. Und doch: Dieser politische Moment, als der SPD-Fraktionschef Matthias Miersch an das Rednerpult des Deutschen Bundestages trat und einen rhetorischen Ausflug in die Musik wagte, bleibt in Erinnerung. Da fragte der Sozialdemokrat im Sommer diesen Jahres seine Amtskollegin von der AfD, Alice Weidel, nicht nach politischen Konzepten oder Parteiprogrammatiken, sondern nutzte eine Liedzeile des bekannten Musikers Roland Kaiser, um zu fragen: „Was hat dir dein Herz gestohlen?“