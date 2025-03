In diesem Wintersemester waren laut Landesamt für Statistik rund 153.000 Menschen an den Hochschulen in Thüringen eingeschrieben. Mit 106.000 Studierenden sind die meisten von ihnen allerdings Studierende der privaten IU Internationalen Hochschule mit Sitz in Erfurt und Ablegern in etlichen deutschen Städten sowie Fernstudium-Möglichkeiten. An den staatlichen Thüringer Unis sind dagegen aktuell rund 30.000 Menschen immatrikuliert.