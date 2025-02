Zutaten aus dem Automaten Käse, Fleisch und Christbäume? Verkaufsautomaten als Chance

Warenkorb über Automaten zusammenstellen

Auch die Entwicklung der Automaten geht voran. Wie genau diese aussehen kann, zeigt die Automatenanlage auf dem Gelände des Hauses der Grünen Verbände in Erfurt: An einem Terminal, ähnlich denen in großen Fast-Food-Restaurants, können Kunden einen Warenkorb aus dem Angebot von drei angeschlossenen Automaten zusammenstellen, erläutert der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Thüringer Bauernverbands, Michael König. Zu jedem Produkt könnten zusätzliche Informationen abgerufen werden, der Automat erkenne zerbrechliche Produkte wie Eier oder Milchflaschen und gebe diese gesondert aus. Am Ende werde alles zusammen per Karte gezahlt.