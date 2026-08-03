Gute Nachrichten aus Erfurt: Meiningen kann mit dem Bau einer Open-Air-Bühne an der Strupp’schen Villa rechnen. Wie aus der Antwort der Thüringer Landesregierung auf eine Dringlichkeitsanfrage der Meininger Landtagsabgeordneten Janine Merz (SPD) hervorgeht, können die vorgesehenen Landesmittel für das Projekt bewilligt werden. Nach Angaben des Kulturministeriums ist die Maßnahme zur Förderung vorgesehen. Der Förderbescheid werde derzeit gemeinsam mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt vorbereitet.