Zuschuss zu hoch: Bad Salzunger Freibäder: Eintrittspreise steigen

Die Besucherzahlen in den Freibädern „Drei Eichen“ in der Kernstadt, in Tiefenort und in Gumpelstadt sind immer wetterabhängig und variieren von Saison zu Saison. Für das Freibad „Drei Eichen“ liegen sie meist zwischen 24 000 und 26 000. In Gumpelstadt kommen pro Jahr zwischen 2500 und 4000 Besucher, wobei die Zahlen seit zwei Jahren rückläufig sind. In Tiefenort wird erst seit dem Trägerwechsel zurück zur Stadt wieder Buch über die Besucherzahlen geführt. Hier bewegen sich die Gästezahlen zwischen 12 000 und 14 000. Rechnet man den von der Stadt geleisteten Zuschuss in Höhe von 300 000 Euro auf den Badegast um, kommen erstaunliche Werte raus. In Gumpelstadt wird der Badbesuch mit 15,57 Euro bezuschusst; in Tiefenort sind es 8,63 Euro und im Freibad „Drei Eichen“ 5,07 Euro.