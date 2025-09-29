Die Initiative „Thüringer Bäder in Not“ geht auf Konfrontationskurs zur Brombeer-Koalition. In einer Resolution, die bei der „2. Zukunftskonferenz“ der Initiative am Montag in Bad Tabarz verabschiedet wurde, wird der Koalition Wortbruch vorgeworfen. Im Koalitionsvertrag habe sie versprochen, die Bäder bis zur Reform der Kommunalfinanzen weiter finanziell zu unterstützen. Die Landesregierung will die Zuschüsse nun aber radikal zusammenstreichen. Statt 15 Millionen Euro wie in diesem Jahr soll es laut dem Entwurf des Landeshaushaltes 2026 und 2027 jeweils nur noch eine Million Euro geben.