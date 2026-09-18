Aufatmen bei Kaltennordheims Bürgermeister Erik Thürmer (CDU) während der Kreistagssitzung am Donnerstagabend: Der Landkreis will sich an der Sanierung des Kulturhauses im Ortsteil Kaltensundheim mit bis zu 1,2 Millionen Euro beteiligen. Für die Stadt ist die Zusage von erheblicher Bedeutung. Ohne die Beteiligung des Landkreises wäre das Vorhaben ins Wanken geraten. Kaltennordheim plant, das Kulturhaus zu erwerben, grundlegend zu sanieren und anschließend wieder öffentlich zu nutzen.