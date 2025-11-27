Die Salzunger Tafel begeht in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Hinter dem Verein, der Anfang des Jahres die Trägerschaft abgegeben hat, liegen Höhen und Tiefen, mehrere Umzüge und Geldsorgen. Bislang konnte man sich der Unterstützung der Stadt Bad Salzungen sicher sein. Der seit 2012 jährlich gezahlte Zuschuss von 8000 Euro wurde dringend für die Deckung der Mietkosten benötigt. Mit dem Trägerwechsel – nun kümmert sich die Diako Thüringen um den Tafelbetrieb – wurde diese finanzielle Hilfe im Stadtrat infrage gestellt.