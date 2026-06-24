Zuschuss beschlossen: IOC zahlt jedem Olympia-Teilnehmer künftig 10.000 Dollar

Nach Angaben der Dachorganisation sind nach jeweils einer Ausgabe von Sommer- und Winterspielen rund 14.000 Athleten berechtigt, den Zuschuss in Höhe von umgerechnet rund 8.800 Euro zu bekommen. "Nicht nur Medaillengewinner, nicht nur Sportler aus bestimmten Ländern", sagte Pau Gasol, der Vorsitzende der IOC-Athletenkommission. "Das ist ein Sieg für jeden von uns und wird unsere Bewegung weiter stärken", betonte der spanische Ex-Basketballer.