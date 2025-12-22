Die Stadt profitiert spürbar vom Doppelhaushalt 2026/27, erklärt die Meininger SPD-Landtagsabgeordnete Janine Merz. Neben Geldern aus dem Kommunalen Investitionsprogramm würden daraus Mittel in Kulturstandorte, kommunale Infrastruktur und Angebote der Daseinsvorsorge fließen. So seien Gelder aus dem Kulturhaushalt des Freistaates für zentrale Vorhaben in Meiningen hinterlegt. Ab 2027 stünden 3,5 Millionen Euro für die Kofinanzierung von Bundesmitteln für das Deutsche Theatermuseum bereit. Die Mittel werden als Investitionszuschüsse an die Kulturstiftung Meiningen-Eisenach vergeben, erklärt Janine Merz. „Diese Investitionen sind ein starkes Signal für Meiningen. Sie stärken unsere Kulturstadt, sichern wichtige Infrastruktur und verbessern ganz konkret die Lebensqualität vor Ort“, betont sie.