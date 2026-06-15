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  6. Thüringer greift 100.000 Euro mit Mini-Einsatz ab

Zusatzlotterie Thüringer greift 100.000 Euro mit Mini-Einsatz ab

Ein Lottospieler aus Thüringen hat mit nur zwei zusätzlichen Kreuzen bei den Zusatzlotterien SUPER 6 und Spiel 77 einen Gewinn von insgesamt 100.005 Euro erzielt.

Zusatzlotterie: Thüringer greift 100.000 Euro mit Mini-Einsatz ab
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Viele Menschen hoffen jeden Samstag die richtigen Gewinnzahlen getippt zu haben. Foto: Lotto BW

Der oder die Glückliche traf bei der Ziehung von SUPER 6 am Samstag den Hauptgewinn und sicherte sich zusätzlich noch einen weiteren Betrag bei Spiel 77. Der Tippschein wurde in einer Lottoannahmestelle im Unstrut-Hainich-Kreis abgegeben.

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Serie der Großgewinne setzt sich fort

Bereits elf Großgewinne im Jahr 2026 wurden bislang verzeichnet – darunter vier bei der Zusatzlotterie SUPER 6. „Herzlichen Glückwunsch an den glücklichen Gewinner! Auch in diesem Jahr zeigt sich wieder, dass ein Kreuz bei den Zusatzlotterien zum echten Glückstreffer werden kann. Ich drücke all unseren Kunden weiterhin kräftig die Daumen“, gratuliert Geschäftsführer Jochen Staschewski 

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