Zusatzlotterie: Thüringer greift 100.000 Euro mit Mini-Einsatz ab

Serie der Großgewinne setzt sich fort

Bereits elf Großgewinne im Jahr 2026 wurden bislang verzeichnet – darunter vier bei der Zusatzlotterie SUPER 6. „Herzlichen Glückwunsch an den glücklichen Gewinner! Auch in diesem Jahr zeigt sich wieder, dass ein Kreuz bei den Zusatzlotterien zum echten Glückstreffer werden kann. Ich drücke all unseren Kunden weiterhin kräftig die Daumen“, gratuliert Geschäftsführer Jochen Staschewski