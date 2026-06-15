Zusatzlotterie: Thüringer greift 100.000 Euro mit Mini-Einsatz ab

Der oder die Glückliche traf bei der Ziehung von SUPER 6 am Samstag den Hauptgewinn und sicherte sich zusätzlich noch einen weiteren Betrag bei Spiel 77. Der Tippschein wurde in einer Lottoannahmestelle im Unstrut-Hainich-Kreis abgegeben.
Ein Lottospieler aus Thüringen hat mit nur zwei zusätzlichen Kreuzen bei den Zusatzlotterien SUPER 6 und Spiel 77 einen Gewinn von insgesamt 100.005 Euro erzielt.
Der oder die Glückliche traf bei der Ziehung von SUPER 6 am Samstag den Hauptgewinn und sicherte sich zusätzlich noch einen weiteren Betrag bei Spiel 77. Der Tippschein wurde in einer Lottoannahmestelle im Unstrut-Hainich-Kreis abgegeben.
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Bereits elf Großgewinne im Jahr 2026 wurden bislang verzeichnet – darunter vier bei der Zusatzlotterie SUPER 6. „Herzlichen Glückwunsch an den glücklichen Gewinner! Auch in diesem Jahr zeigt sich wieder, dass ein Kreuz bei den Zusatzlotterien zum echten Glückstreffer werden kann. Ich drücke all unseren Kunden weiterhin kräftig die Daumen“, gratuliert Geschäftsführer Jochen Staschewski
Wer selbst vom großen Glück träumt, bekommt schon in den kommenden Tagen neue Chancen:
Eurojackpot (Dienstag, 16. Juni): rund 54 Millionen Euro
LOTTO 6aus49 (Mittwoch, 17. Juni): 50 Millionen Euro