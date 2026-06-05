München (dpa/lby) - Ein Mann aus Niederbayern hat mehr als 1,5 Millionen Euro in der Lotto-Zusatzlotterie Spiel 77 gewonnen. Das Los mit der Nummer 0794814 sei exakt 1.577.777,00 Euro wert, teilte Lotto Bayern mit. Bei der Ziehung am Mittwoch habe der Mann als einziger in Deutschland mit seinem Online-Los den Jackpot geknackt. Eingesetzt hatte der Niederbayer laut Lotto Bayern für den Spielauftrag 49,50 Euro.
Zusatzlotterie Spiel 77 Lotto-Millionengewinn geht nach Niederbayern
dpa 05.06.2026 - 12:28 Uhr