Zusatzkonzert im CCS: Nino de Angelo kommt auch nach Suhl

„Das Neue kostet das Alte, so sagt man. Ein Preis, den auch Nino de Angelo bezahlt hat. Unermüdlich hat der 61-Jährige in den vergangenen Dekaden stetig nach neuen musikalischen Ausdrucksarten gesucht, während er sich gleichzeitig immer treu geblieben ist“, heißt es in der Ankündigung weiter. Nachdem er mit seinen letzten beiden Longplayern, der Gold-prämierten Album-Trilogie „Gesegnet und Verflucht“ (Top 2 in Deutschland und Österreich) sowie dem 2023 erschienenen Nachfolger „Von Ewigkeit zu Ewigkeit“ (Platz 5 in Deutschland, Platz 7 in Österreich) euphorisch für die bis dato mutigsten und ehrlichsten Werke seiner mittlerweile vier Dekaden umfassenden Künstlerkarriere gefeiert worden sei und sich auf dem Zenit seiner Karriere präsentiert habe, beginne für Nino de Angelo nun eine weitere Etappe auf seinem Weg. Zu Beginn des letzten Drittels seines aufregenden Lebens erfinde sich der charismatische Sänger und Musiker nun noch einmal ganz neu, so die Veranstalter. Neben dem Suhler Termin ist Nino de Angelo unter anderem auch auch am 4. Mai in Erfurt zu erleben.