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Zusammenstoß mit Zug Unfall am Bahnübergang: Polizei ermittelt

Ein 76-Jähriger übersieht offenbar einen Zug am unbeschrankten Bahnübergang. Die Folge: Ermittlungen und eine gesperrte Strecke – doch verletzt wird niemand.

Zusammenstoß mit Zug: Unfall am Bahnübergang: Polizei ermittelt
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Nach dem Zusammenstoß eines Lasters mit einem Regionalzug in Niederschmalkalden ermittelt die Bundespolizei. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Schmalkalden (dpa/th) - Nach dem Zusammenstoß eines Lastwagens mit einer Regionalbahn in Niederschmalkalden (Kreis Schmalkalden-Meiningen) hat die Bundespolizei Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Ein 76 Jahre alter Lastwagenfahrer hatte am Montagnachmittag nach ersten Erkenntnissen an einem unbeschrankten Bahnübergang im Ort rangiert und dabei mutmaßlich einen heranfahrenden Regionalzug der Süd-Thüringen-Bahn übersehen. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der Zusammenprall nicht verhindert werden.

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Der Lkw-Fahrer sowie die Zuginsassen blieben den Angaben nach unverletzt. Die eingleisige Bahnstrecke zwischen Zella-Mehlis und Wernshausen war rund zwei Stunden gesperrt. Der entstandene Sachschaden konnte bisher nicht beziffert werden.