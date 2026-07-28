Schmalkalden (dpa/th) - Nach dem Zusammenstoß eines Lastwagens mit einer Regionalbahn in Niederschmalkalden (Kreis Schmalkalden-Meiningen) hat die Bundespolizei Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Ein 76 Jahre alter Lastwagenfahrer hatte am Montagnachmittag nach ersten Erkenntnissen an einem unbeschrankten Bahnübergang im Ort rangiert und dabei mutmaßlich einen heranfahrenden Regionalzug der Süd-Thüringen-Bahn übersehen. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der Zusammenprall nicht verhindert werden.