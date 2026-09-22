Zusammenstoß mit Lkw: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Schamhaupten (dpa/lby) - Ein 53-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw in Oberbayern lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Mann in Schamhaupten (Landkreis Eichstätt) aus noch ungeklärter Ursache am Beginn einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sein Motorrad frontal mit dem Sattelzug eines 37-Jährigen.