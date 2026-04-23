 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Nach Unfall: Zweijährige liegt weiter auf Intensivstation

Zusammenstoß mit Lastwagen Nach Unfall: Zweijährige liegt weiter auf Intensivstation

Eine Mutter prallt mit ihrem Wagen gegen einen Lastwagen. Rettungskräfte setzen alles daran, ihre kleine Tochter zu reanimieren. Was am Tag danach über den Gesundheitszustand des Mädchens bekannt ist.

Zusammenstoß mit Lastwagen: Nach Unfall: Zweijährige liegt weiter auf Intensivstation
1
Lange Zeit reanimieren Rettungskräfte eine Zweijährige, dann kommt sie mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Foto: Malte Tiedemann/NEWS5/dpa

Nabburg (dpa/lby) - Nach einem schweren Unfall in der Oberpfalz liegt ein Kleinkind weiter auf der Intensivstation. Das gerade zwei Jahre alt gewordene Mädchen hatte am Mittwoch bei einem Unfall in Nabburg (Landkreis Schwandorf) lebensgefährliche Verletzungen erlitten, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter reanimierten das Kind lange Zeit und flogen es mit einem Hubschrauber in eine Klinik. 

Nach der Werbung weiterlesen

Die 34 Jahre alte Mutter des Mädchens, die am Steuer des Autos saß, erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls in eine Klinik geflogen. Sie war zuvor mit dem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in einem Industriegebiet in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Lastwagen frontal zusammengestoßen. 

Die Zweijährige saß im Kindersitz auf der Rückbank - neben ihrem Bruder. Der Junge sowie eine Beifahrerin erlitten bei dem Zusammenstoß leichtere Verletzungen und wurden auch in ein Krankenhaus gebracht.