Nabburg (dpa/lby) - Nach einem schweren Unfall in der Oberpfalz liegt ein Kleinkind weiter auf der Intensivstation. Das gerade zwei Jahre alt gewordene Mädchen hatte am Mittwoch bei einem Unfall in Nabburg (Landkreis Schwandorf) lebensgefährliche Verletzungen erlitten, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter reanimierten das Kind lange Zeit und flogen es mit einem Hubschrauber in eine Klinik.