Zusammenstoß mit Auto: Unfall mit Rettungswagen - Einsatzkräfte eingeklemmt

Bleicherode (dpa/th) - Ein Rettungswagen ist auf dem Weg zu einem Einsatz in Bleicherode (Landkreis Nordhausen) mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Der Fahrer des Rettungswagens wurde bei dem Unfall am Morgen eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte ihn demnach befreien, woraufhin er schwer verletzt ins Krankenhaus kam. Sein Beifahrer wurde ebenfalls eingeklemmt und - genauso wie die beiden Menschen im Auto - leicht verletzt.