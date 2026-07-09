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Zusammenstoß mit Auto Unfall mit Rettungswagen - Einsatzkräfte eingeklemmt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz, als es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto kommt. Die Einsatzkräfte werden eingeklemmt.

Zusammenstoß mit Auto: Unfall mit Rettungswagen - Einsatzkräfte eingeklemmt
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Der Rettungswagen-Fahrer wurde schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Bleicherode (dpa/th) - Ein Rettungswagen ist auf dem Weg zu einem Einsatz in Bleicherode (Landkreis Nordhausen) mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Der Fahrer des Rettungswagens wurde bei dem Unfall am Morgen eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte ihn demnach befreien, woraufhin er schwer verletzt ins Krankenhaus kam. Sein Beifahrer wurde ebenfalls eingeklemmt und - genauso wie die beiden Menschen im Auto - leicht verletzt. 

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Der Krankenwagen war den Angaben zufolge mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als es auf einer Kreuzung zu dem Zusammenstoß kam. Die Landstraße 3080 war zwischenzeitlich voll gesperrt.