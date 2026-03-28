Zusammenstoß mit Auto: Motorradunfall bei Großaitingen – 16-Jährige schwer verletzt

Großaitingen (dpa/lby) - Eine 16-jährige Motorradfahrerin ist bei einem Unfall nahe Großaitingen (Landkreis Augsburg) schwer verletzt worden. Ihr Zweirad stieß mit einem Auto zusammen, hieß es von der Polizei.
Zwei 16-Jährige sind mit einem Zweirad unterwegs. In einer Kurve rutschen sie auf die Gegenfahrbahn. Ein Autofahrer will noch ausweichen und fährt in einen Graben.
Großaitingen (dpa/lby) - Eine 16-jährige Motorradfahrerin ist bei einem Unfall nahe Großaitingen (Landkreis Augsburg) schwer verletzt worden. Ihr Zweirad stieß mit einem Auto zusammen, hieß es von der Polizei.
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Die Fahrerin des Leichtkraftrads verlor demnach in einer Kurve die Kontrolle und rutschte auf die Gegenspur. Der ihr entgegenkommende Autofahrer habe noch ein Ausweichmanöver versucht, bei dem er von der Straße abkam. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen. Der Fahrer des Autos blieb dabei den Angaben zufolge unverletzt.
Die Motorradfahrerin sei in einen Graben geschleudert worden. Sie wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Ihr 16-jähriger Mitfahrer konnte sich laut Angaben der Polizei noch abrollen, er verletzte sich bei dem Unfall demnach leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Die Fahrzeuge mussten den Angaben zufolge abgeschleppt werden, der Schaden belaufe sich auf mindestens 45.500 Euro. Es wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.