Zusammenstoß mit Auto: Motorradunfall bei Großaitingen – 16-Jährige schwer verletzt

Die Fahrerin des Leichtkraftrads verlor demnach in einer Kurve die Kontrolle und rutschte auf die Gegenspur. Der ihr entgegenkommende Autofahrer habe noch ein Ausweichmanöver versucht, bei dem er von der Straße abkam. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen. Der Fahrer des Autos blieb dabei den Angaben zufolge unverletzt.