Zusammenstoß Menschen überleben Unfall auf der A3 "wie durch ein Wunder"

Doch das Erstaunliche: Trotz der heftigen Kollision stiegen alle Beteiligten nahezu unverletzt aus ihren Fahrzeugen. Der 39-jährige Lkw-Fahrer blieb vollständig unversehrt. Der 51-jährige Pkw-Fahrer und sein 69-jähriger Beifahrer wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht - die erste Untersuchung bestätigte jedoch: auch sie bleiben ohne Verletzungen. "Wie durch ein Wunder", hieß es von den Einsatzkräften.