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  4. Menschen überleben Unfall auf der A3 "wie durch ein Wunder"

Zusammenstoß Menschen überleben Unfall auf der A3 "wie durch ein Wunder"

Ein Pkw kracht nahezu ungebremst in einen Sattelzug – doch alle steigen unversehrt aus. Die Einsatzkräfte sind erleichtert über den glimpflichen Ausgang.

Zusammenstoß: Menschen überleben Unfall auf der A3 wie durch ein Wunder
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Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht zum Unfallort. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Limburg (dpa/lhe) - Was auf der A3 bei Limburg nach einer Katastrophe aussah, endete mit einem kollektiven Aufatmen: Alle Beteiligten eines schweren Auffahrunfalls blieben unverletzt.

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Am frühen Nachmittag fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Pkw zwischen den Anschlussstellen Limburg-Nord und Diez nahezu ungebremst auf einen langsameren Sattelzug auf und verkeilte sich dabei bis über die A-Säule unter dem Auflieger. Die Airbags lösten aus, die Windschutzscheibe wurde aufgerollt - das Fahrzeug war stark deformiert.

Doch das Erstaunliche: Trotz der heftigen Kollision stiegen alle Beteiligten nahezu unverletzt aus ihren Fahrzeugen. Der 39-jährige Lkw-Fahrer blieb vollständig unversehrt. Der 51-jährige Pkw-Fahrer und sein 69-jähriger Beifahrer wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht - die erste Untersuchung bestätigte jedoch: auch sie bleiben ohne Verletzungen. "Wie durch ein Wunder", hieß es von den Einsatzkräften. 

Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf 25.000 Euro geschätzt.