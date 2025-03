Der 44 Jahre alte Fahrer des Transporters und ein 59 Jahre alter Mitfahrer wurden durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Drei weitere Mitfahrer im Alter von 23, 27 und 63 Jahren wurden ebenfalls schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Dort starb der 63-Jährige wenige Stunden später an seinen schweren Verletzungen.