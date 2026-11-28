Erfurt (dpa/th) - Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn ist in Erfurt eine junge Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte am frühen Freitagabend ein 24 Jahre alter Autofahrer beim Abbiegen die Vorfahrt der Straßenbahn missachtet. Er überquerte mit dem Wagen das Schienenbett, dabei wurde das Fahrzeug frontal von der Straßenbahn erfasst. Durch den Aufprall erlitt die 20 Jahre alte Beifahrerin im Auto schwere Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus.