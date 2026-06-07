Manching (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Oberbayern ums Leben gekommen. Eine Güterlok erfasste sein Fahrzeug und schleifte es mehrere hundert Meter weit mit, wie die Polizei mitteilte. Warum es zu dem Zusammenstoß bei Manching (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) kam, ist bislang nicht klar. Der Fahrer wurde in dem Auto eingeklemmt und erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Bahnstrecke zwischen Regensburg und Manching bleibt vorerst gesperrt.