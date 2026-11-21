Dachau (dpa/lby) - Ein Fahrradfahrer ist nach einem Unfall schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Der 27-Jährige habe in Dachau eine Straße über eine Verkehrsinsel überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Dabei sei es zum Zusammenprall mit dem Auto eines 24-Jährigen gekommen sein. Die genauen Umstände sind laut Polizei noch unklar. Ein Gutachten soll nun weitere Erkenntnisse bringen.