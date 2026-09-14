Wiesbaden/Kassel (dpa/lhe) - Die hessische Landesregierung und die Leitungen der evangelischen Kirchen sowie der katholischen Bistümer wollen Orte der Verständigung stärken und demokratische Werte verteidigen. "Wir leben in unruhigen und herausfordernden Zeiten. Gerade dann geben die Kirchen den Menschen Halt und Orientierung", sagte Ministerpräsident Boris Rhein bei einem gemeinsamen Spitzengespräch in Wiesbaden. Die Kirchen setzten sich für Demokratie sowie eine menschliche und inklusive Gesellschaft ein, erklärte der CDU-Politiker laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der evangelischen Kirchen und katholischen Bistümer in Hessen.