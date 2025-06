Wichtige Investition in die Kulturlandschaft

Gefördert werden Ideen wie das Netzwerk Landkultur in Hessen oder "Kultur für alle im Dreistrom.Land" in Mecklenburg-Vorpommern, "Nasses Land" im Landkreis Cuxhaven oder "Let's talk" in der Oberlausitz in Sachsen. Ziel sei, mit kulturellen und künstlerischen Vorhaben Zusammenhalt und Bürgerbeteiligung auf dem Land zu fördern, teilten die Macher von "Aller.Land" zur Vorstellung der ausgewählten Projekte mit. Beworben hatten sich 97 Initiativen.