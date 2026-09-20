Der VfL Meiningen 04 bleibt auch nach dem sechsten Spieltag das Maß aller Dinge: Beim punktlosen Schlusslicht Bad Salzungen setzte sich der Spitzenreiter knapp durch und blieb erneut ohne Gegentor. Dahinter musste Hildburghausen im Südthüringer Duell gegen Steinach zu Hause erstmals Punkte liegen lassen. Borsch und Gotha nutzten den Patzer und verkürzten mit klaren Siegen den Abstand auf den zweiten Tabellenplatz.