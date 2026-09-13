Auch nach dem fünften Spieltag bleibt der VfL Meiningen 04 das Maß der Dinge in der Fußball-Landesklasse (Staffel 3). Beim mühevollen 1:0 im Derby gegen Herpf musste der Spitzenreiter zittern, bleibt aber als einziges Team ohne Punktverlust und Gegentor. Erster Verfolger ist weiterhin Hildburghausen. Die Eintracht gab am Sonntag beim Neuling Mosbach zunächst eine 2:0-Führung aus der Hand, holte am Ende aber noch den Sieg. Im Tabellenmittelfeld gerät Schweina-Gumpelstadt nach der dritten Niederlage in Folge weiter unter Druck. Im Keller erzielte Wacker Bad Salzungen die ersten drei Saisontore, verspielte gegen Walldorf aber zweimal einen Zwei-Tore-Vorsprung und bleibt punktlos Letzter.